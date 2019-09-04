تحسن أداء القطاع الخاص الصيني يصعد بأسعار النفط

تعافت أسعار النفط قليلا اليوم بدعم من ارتفاع أوسع نطاقا في الأسواق بفعل أنباء إيجابية من القطاع الخاص الصيني بعد أن لامست الخام أدنى مستوياته قي نحو شهر خلال الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس العالمي برنت 31 سنتا أو 0.53 في المائة إلى 58.57 دولار للبرميل بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.63 في المائة إلى 54.28 دولار للبرميل.

وهوت أسعار النفط لأدنى مستوى في شهر أمس بعد بيانات أظهرت انكماش أنشطة المصانع الأمريكية في أغسطس للمرة الأولى في ثلاث سنوات وانكماش قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو للشهر السابع في أغسطس.

لكن الأسواق العالمية ارتفعت اليوم بعد أن أظهر مسح خاص أن نشاط القطاع الخاص في الصين نما بأسعر وتيرة في 3 أشهر في أغسطس مع ارتفاع الطلبيات الجديدة مما حفز أكبر زيادة في التوظيف في أكثر من عام. والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له.

ومن المقرر أن تتأخر هذا الأسبوع بيانات مستويات المخزونات الأمريكية من الخام بواقع يوم واحد إلى الأربعاء والخميس بسبب عطلة عيد العمال في أمريكا يوم الاثنين. وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن من المرجح انخفاض مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي.