244 % ارتفاعا في عدد العقارات المرهونة خلال عام إلى 44.3 ألف

ارتفع عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية 244 في المائة خلال العام الهجري الماضي، ليبلغ عددها 44260 عقارا، وذلك مقارنة بعام 1439 الذي لم يتجاوز عدد العقارات المرهونة 13 ألفا.

ووفقا لبيانات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فوثقت كتابات العدل في منطقة الرياض نحو 9764 عقارا مرهونا، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة 22 في المائة من العقارات المرهونة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ8392 عقارا مرهونا.

وسجلت المنطقة الشرقية توثيق 7695 عقارا، تليها منطقة عسير بنحو 3977 عقارا، ومنطقة القصيم 3643 عقارا مرهونا، والمدينة المنورة 3265 عقارا، ومنطقة الحدود الشمالية 1418 عقارا.

فيما بلغ عدد العقارات المرهونة في منطقة حائل 1411 عقارا مرهونا، ومنطقة تبوك 1206 عقارات مرهونة، والجوف 1157 عقارا، إضافة إلى تسجيل منطقة جازان 1121 حالة توثيق لعقارات مرهونة، ومنطقة الباحة 653 عقارا، وأخيرا نجران بنحو 558 عقارا، أقل المناطق في عدد العقارات المرهونة.

وأعلنت وزارة العدل تحديث نحو 460 ألف صك منذ إطلاق خدمة تحديث صكوك الملكية العقارية.

وجاء النصيب الأكبر من تحديث الصكوك خلال العام الماضي 1440، إذ تم تحديث أكثر من 116 ألف صك قديم، منها 2606 صكوك عبر خدمة تحديث الصكوك الورقية القديمة إلى صكوك شاملة إلكترونية، التي أطلقت من خلال موقع وزارة العدل.

وتسعى وزارة العدل من خلال مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، إلى تحسين الخدمات العقارية وتطويرها وتبسيط إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة، تماشيا مع "رؤية المملكة 2030".