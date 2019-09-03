النفط يهبط 2% مع استمرار الحرب التجارية وزيادة الإنتاج

هبطت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم ، متأثرة بارتفاع إنتاج أوبك وروسيا من الخام وكذلك النزاع التجاري المستمر منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين الذي يضغط على الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 11:52 بتوقيت جرينتش، تراجع الخام الأمريكي 1.26 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 53.84 دولار للبرميل، وانخفض خام القياس العالمي برنت 96 سنتا إلى 57.70 دولار للبرميل.

وفرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على بضائع صينية متنوعة وبدأت الصين فرض رسوم جمركية جديدة على قائمة من السلع المستهدفة بقيمة 75 مليار دولار، في إطار الحرب التجارية الدائرة منذ أكثر من عام.

وعلى الرغم من تصاعد حدة النزاع التجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الطرفين سيجتمعان في وقت لاحق هذا الشهر لإجراء محادثات.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من البنك المركزي اليوم الثلاثاء أن اقتصاد كوريا الجنوبية نما بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني، إذ جرى تعديل الصادرات بالخفض في ظل النزاع التجاري الأمريكي الصيني.