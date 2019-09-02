«أرامكو» تستبق الطرح العام بتعيين محافظ «صندوق الاستثمارات» رئيسا لمجلس إدارتها

عينت شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيسا لمجلس إدارتها خلفا للمهندس خالد الفالح وزير الطاقة، في خطوة تسبق طرح أسهم في الشركة للاكتتاب العام.

وقال الفالح في حسابه في "تويتر"، أمس، "أهنئ أخي ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، التي تأتي خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، راجيا له كل التوفيق والنجاح". ووفقا لوكالة "بلومبيرج"، تخطط "أرامكو" لطرح 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.

وتكثف الشركة الأكثر ربحية في العالم، استعداداتها للاكتتاب، وبدأت البنوك الدولية تتأهب لدور في الاكتتاب، منذ العام الماضي. وتأتي خطوة تعيين الرميان بعد أيام قليلة من استحداث وزارة جديدة للصناعة والثروة المعدنية، منفصلة عن وزارة الطاقة، في سلسلة من الأوامر الملكية التي صدرت الجمعة الماضي.

وبحسب الوكالة، يقود الرميان عملية تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر المستثمرين في شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة، إذ حصل على حصص في شركة تيسلا Tesla لتصنيع السيارات الكهربائية، مع شركة أوبر للتكنولوجيا، والتزم بمبلغ 45 مليار دولار لصندوق التكنولوجيا في "سوفت بنك".

وكانت "أرامكو" قد حققت أرباحا صافية وصلت إلى 111 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، وحققت عائدات بقيمة 356 مليار دولار.

وفي آب (أغسطس) الماضي، أعلنت أرامكو إيراداتها النصفية لأول مرة في تاريخها، مشيرة إلى بلوغها 46,9 مليار دولار.

وتقدر "أرامكو" احتياطيات النفط المثبتة بـ227 مليار برميل، واحتياطياتها من الهيدروكربون 257 مليار برميل من المكافىء النفطي، ما يكفي لأكثر من نصف قرن، وهو مستوى عال ومريح.