ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا

قال مسؤول في وزارة البترول المصرية لرويترز اليوم الاثنين إن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي ارتفع 0.2 مليار قدم مكعبة يوميا إلى سبعة مليارات قدم مكعبة يوميا حاليا.

تأتي الزيادة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بدعم من الاكتشافات الأخيرة سواء حقل ظُهر الواقع في البحر المتوسط أو اكتشافات شمال الإسكندرية أو دلتا النيل.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع إلي نحو 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا من 6.8 مليار في نهاية يونيو (حزيران)".

كان وزير البترول المصري طارق الملا أعلن الشهر الماضي زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل ظُهر إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا. وتشير التقديرات إلى أن الحقل، الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية في 2015، يحوي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

تأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016. وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي، بل وتحولت إلى مصدر له.

وفي الأعوام القليلة الماضية، قامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.