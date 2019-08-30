المخاوف التجارية والاقتصادية تهبط بتوقعات سعر خام برنت إلى 65 دولارا للبرميل في 2019

أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الجمعة أن المحللين قلصوا توقعاتهم لسعر النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 16 شهرا، متعللين بتراجع الطلب العالمي في ظل تباطؤ اقتصادي يلوح في الأفق وعدم التيقن السائد على صعيد التجارة الأمريكية الصينية.

وتوقع 51 اقتصاديا ومحللا شملهم المسح أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 65.02 دولار للبرميل في 2019، بانخفاض نحو أربعة بالمئة عن توقع الشهر السابق البالغ 67.47 دولار ومقارنة مع متوسط يبلغ 65.08 دولار لخام القياس العالمي منذ بداية العام الحالي.

وهذا أدنى متوسط متوقع للسعر برنت في 2019 منذ مارس آذار 2018.

وتقلص توقع 2019 لسعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2018، عند 57.90 دولار للبرميل، لينزل عن توقع الشهر الماضي البالغ 59.29 دولار. وبلغ متوسط غرب تكساس 57.13 دولار هذا العام.

وقالت سوني كوماري، المحللة لدى ايه.ان.زد، "النزاعات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين وخطر التباطؤ الاقتصادي المتصاعد سيكونان عاملي تأثير محوري على الأسعار فيما بقي من العام الحالي وفي 2020.

"قد يعمق نزاع تجاري ممتد التباطؤ الاقتصادي ويؤثر على نمو الطلب."

كان النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم عاملا رئيسيا وراء تراجع أسعار النفط نحو 20 بالمئة عن ذروة 2019 المسجلة في ابريل نيسان، مع إعلان بكين عن رسوم جمركية على واردات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي.

وخفف تراجع السعر أثر تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول، ولا يتوقع المحللون بالتالي أن تمدد المنظمة القيود لما بعد 2020.

وقال سيروس ديلاروبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري، "عادة، تصبح تكتلات المنتجين أقل استقرارا عندما تكون الأسعار تحت ضغط ويتصارع الأعضاء على الحصة السوقية. لن تشذ أوبك عن هذه القاعدة."

في غضون ذلك، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي بين 0.9 و1.3 مليون برميل يوميا في 2019، مقارنة مع توقع يوليو تموز البالغ 0.8 إلى 1.4 مليون برميل يوميا.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية وأوبك في أغسطس آب توقعاتها لنمو الطلب في 2019.



(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)