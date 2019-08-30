نمو واردات اليابان من النفط الخام 4.8% في يوليو

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الجمعة إن واردات اليابان من النفط الخام زادت 4.8 بالمئة في يوليو تموز عنها قبل عام لتصل إلى 3.07 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة تراجع مبيعات المنتجات النفطية المحلية 3.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.63 مليون برميل يوميا.

وانخفضت مبيعات البنزين 7.2 بالمئة إلى 871 ألفا و378 برميلا يوميا، في حين زادت مبيعات الكيروسين 1.7 بالمئة عنها قبل سنة لتسجل 81 ألفا و542 برميلا يوميا، بحسب الأرقام.