4 مليارات دولار أرباح أكبر منتج آسيوي للطاقة في 6 أشهر

رفعت شركة بتروتشاينا الصينية، أكبر شركة منتجة للنفط والغاز في آسيا، صافي ربحها في النصف الأول من العام الجاري 3.6 في المائة على أساس سنوي، بدعم من زيادة مبيعات النفط والغاز الطبيعي.

وذكــرت «بتروتشــــاينا» في إفصاح لبورصة هونج كونج أنها حققت ربحا بلغ 28.42 مليار يوان (4.01 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من 2019، ارتفاعا من 27.44 مليار يوان في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة التي تدعمها الدولة 1.12 تريليون يوان، بزيادة قدرها 6.8 في المائة عن الفترة المماثلة من 2018.

وبلغت أرباح الربع الثاني من نيسان (أبريل) حتى حزيران (يونيو) 18.17 مليار يوان، مسجلة أعلى مستوياتها منذ الربع الثالث من العام الماضي، وفقا لحسابات "رويترز" بناء على إفصاح النتائج المالية. يأتي ذلك مقارنة بـ 16.94 مليار يوان في الفترة نفسها قبل عام، و10.25 مليار يوان في الربع الأول من العام الجاري.

وعلى مدى الأشهر الستة الأولى من 2019، أنتجت «بتروتشاينا» ما إجماليه 451.9 مليون برميل من النفط الخام، أو2.5 مليون برميل يوميا، بزيادة 3.2 في المائة عن الفترة المماثلة من 2018.

وارتفع إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي 9.7 في المائة إلى 1.96 تريليون قدم مكعبة، أو 55.5 مليار متر مكعب.

وارتفع صافي أرباح شركة «بتروتشاينا» لأكثر من 130 في المائة على أساس سنوي في 2018، وأرجعت الشركة صعود أرباحها إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، التي ارتفعت بنحو 30 في المائة في المتوسط عن 2017، والطلب القوي على الغاز الطبيعي محليا.

وارتفعت الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بالنسبة لحاملي أسهم «بتروتشايناى 130.7 في المائة على أساس سنوي إلى 52.6 مليار يوان (نحو 7.9 مليار دولار) في 2018.

وأشارت إلى أن الإيرادات ارتفعت 16.8 في المائة على أساس سنوي إلى 2.35 تريليون يوان (نحو 353 مليار دولار).

وأسهم الاستهلاك المتزايد للنفط المكرر، والطلب القوي على الغاز الطبيعي في الصين، في صعود الأرباح، وأنتجت بتروتشاينا 1.5 مليار برميل من النفط المكافئ في 2018، بزيادة 2.3 في المائة عن 2017.

وأسهمت العمليات الخارجية بنسبة 13.7 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة في 2018، وتتوقع الشركة استمرار النمو للطلب المحلي على النفط والغاز خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرة إلى أن أعمالها ستستفيد من الإصلاحات الحكومية لقطاع النفط والغاز، خاصة أن بيئة السوق تتميز بشفافية أكثر وسط تخفيضات أكبر للضرائب والرسوم.

و«بتروتشاينا»، أكبر منتج وموزع للنفط والغاز في الصين، وتلعب دورا رئيسا في صناعة النفط والغاز في البلاد، ويجري تداول أسهم الشركة في بورصات نيويورك وهونج كونج وشنغهاي.