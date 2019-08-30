«أرامكو» تحدد سعر بروبان عند 350 دولارا للطن في سبتمبر

حددت شركة أرامكو السعودية أمس سعر بيع البروبان في عقدها لشهر أيلول (سبتمبر) عند 350 دولارا للطن، انخفاضا من 370 دولارا في آب (أغسطس).
بحسب "رويترز"، فإن سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز النفط المسال إلى آسيا.
وحددت "أرامكو" سعر البوتان لشهر أيلول (سبتمبر) عند 360 دولارا للطن، دون تغير عن شهر آب (أغسطس) الجاري.
وكانت أربعة مصادر مطلعة ذكرت أمس الأول لـ"رويترز" أن شركة أرامكو السعودية للتجارة باعت أول شحنة لها على الإطلاق من خام غرب تكساس الخفيف لشركة تكرير من كوريا، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة التابعة لـ"أرامكو" على توسعة تعاملاتها المتعلقة بالنفط الأمريكي بهدف تعزيز حجم تجارتها.
وتعد شركة أرامكو للتجارة عنصرا رئيسا في استراتيجية شركة النفط السعودية لتوسعة أنشطتها في قطاعي التكرير والبتروكيماويات لتعزيز مبيعاتها العالمية.
وأشارت المصادر إلى أن الذراع التجارية لـ"أرامكو" تشتري الخام الأمريكي من مصفاة موتيفا في تكساس لإعادة بيعه في آسيا، مضيفة أن "أرامكو" للتجارة ترسل شحنات من النفط الأمريكي، بما في ذلك خام "غرب تكساس الوسيط ميدلاند" وخام "إيجل فورد" المكثف وخام "مارس" العالي الكبريت، إلى شركات تكرير في اليابان وكوريا وتايوان وتايلاند والإمارات منذ العام الماضي.
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