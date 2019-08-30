إنتاج الخام الروسي يلامس 11.31 مليون برميل يوميا في أغسطس

توقع مصدران مطلعان على البيانات أمس ارتفاع إنتاج النفط الروسي إلى 11.31 مليون برميل يوميا بين الأول والـ28 من آب (أغسطس)، متجاوزا المعدل الذي تعهدت به موسكو في إطار اتفاق مع منتجين آخرين.

بموجب الاتفاق المبرم بين الدول الأعضاء في "أوبك" ومنتجي النفط الآخرين، وافقت روسيا على خفض إنتاجها 228 ألف برميل يوميا من مستوى تشرين الأول (أكتوبر) 2018.

وتفيد حسابات "رويترز"، أنه "إذا احتسبنا طن النفط على أساس أنه يعادل 7.3 برميل، فإن ذلك يعني أن تقييد الإنتاج الروسي سيكون عند نحو 11.17 إلى 11.18 مليون برميل يوميا".

وكانت روسيا أنتجت 11.15 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) وهي تتجه في الشهر الحالي صوب أعلى متوسط شهري لها منذ شباط (فبراير)، عندما بلغت 11.34 مليون برميل يوميا.

وفي الشهر الماضي، اتفقت "أوبك" على تمديد تخفيضات المعروض حتى آذار (مارس) 2020 حيث يطمح المنتجون في رفع الأسعار، وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي وتنام في الإنتاج الأمريكي.

إلى ذلك، ذكرت شركة "جازبروم" الروسية العملاقة للغاز الطبيعي أنها أجرت تعديلا بالزيادة على برنامجها الاستثماري لعام 2019، ليصل إلى 2.149 تريليون روبل روسي "32.2 مليار دولار" مقابل 2.079 تريليون روبل في تقديرات سابقة.

وضمنت "جازبروم" الحصول على قرض طويل المدى بقيمة مليار يورو "1.1 مليار دولار" بمعدل الفائدة المرجعي على القروض بين البنوك العاملة داخل الاتحاد الأوروبي زائد 2.1 في المائة حتى عام 2024، ذلك من بنك أجنبي لم تفصح عنه، في فترة تموز (يوليو) - آب (أغسطس)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبيرج".