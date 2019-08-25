الأسهم السعودية تسجل ثاني أسوأ جلسة لها في 2019.. وسابك تتداول دون 100 ريال للمرة الأولى منذ 21 شهرا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم على ثاني أسوأ جلسة له في 2019 إذ انخفض 203.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8241.67 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وجاءت التراجعات بضغط رئيسي من قطاعي المصارف والمواد الأساسية التي تراجعت 2.7 في المائة و 2.6 في المائة على التوالي.

وسجلت أسهم شركة سابك أدنى مستوى لها خلال العام الحالي، حيث تتداول دون 100 ريال وذلك للمرة الأولى منذ 21 شهر، حيث تتداول عند مستوى 99.8 ريال، وسط استمرار تراجع لأسهم البتروكيماويات بعد نتائجها المالية.

وكانت السوق السعودية قد سجلت أسوأ جلسة له في 2019 في شهر مايو الماضي حين هبط المؤشر العام بنحو 3.55 في المائة

وبلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 99 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 11 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ميدغلف للتأمين, سيسكو, أليانز إس إف, الراجحي ريت, والمراكز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بدجت السعودية, باتك, الإعادة السعودية, مسك, وينساب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.96% و 6.77% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, كيان السعودية، الراجحي, زين السعودية, وأميانتيت هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, الأهلي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 70.25 نقطة ليقفل عند مستوى 3743 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 69 ألف سهم تقاسمتها 162 صفقة.