"فولكسفاجن" تأمل أن تصل مبيعاتها السنوية للسيارات الكهربائية إلى مليون سيارة بحلول 2025

أعربت شركة "فولكسفاجن" الألمانية لصناعة السيارات عن أملها في تقديم صورة حقيقية وصديقة للبيئة بشكل أكبر عقب فضيحة الديزل التي ترجع لعام 2015، جاء هذا خلال الكشف عن شعارها الجديد اليوم.

وقال المدير التسويقي، رالف براند شتاتر من فولفسبورج: "فولكسفاجن في طريقها إلى انتاج سيارات للجميع بدون انبعاثات".

وأضاف أن هدف الشركة هو أن تصبح رائدة عالمية في السيارات الكهربائية بمبيعات سنوية تصل إلى مليون سيارة كهربائية بحلول .2025 وتأمل فولكسفاجن أن يحقق الموديل الكهربائي بالكامل "أي دي دوت 3" نفس مستوى الشعبية الدولية للبيتل والجولف.

وأكد براند شتاتر تغيير هوية فولكسفاجن التجارية بالوضع في الاعتبار السيارات الكهربائية.

وتعد تلك أول عملية إعادة تصميم للشعار منذ .2012

وبدأت الشركة العمل على إعادة صياغة علامتها في أكتوبر 2015، بعد فضيحة الانبعاثات التي هزت الشركة.

وفي سبتمبر 2015، أثبتت هيئة أمريكية معنية بالبيئة أن فولكسفاجن استخدمت برنامجا في سياراتها التي تعمل بالديزل يسمح بالتلاعب في اختبارات الانبعاثات.