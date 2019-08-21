بوتين: اكتمال تشييد القطاع الفنلندي من خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن تشييد الجزء الفنلندي من خط أنابيب نورد ستريم 2 للغاز، اكتمل.

ومتحدثا إلى جانب نظيره الفنلندي سولي نينيستو في العاصمة الفنلندية هلسكني، قال بوتين أيضا إن روسيا ستبدأ إصدار تأشيرات دخول إلكترونية لبعض دول الاتحاد الأوروبي بدءا من أول اكتوبر. ولم يذكر أسماء تلك الدول.