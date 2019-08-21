صرف 25 مليون ريال من إيرادات «رسوم الأراضي» لـ«إسكان شمال الرياض»

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان صرفه مبلغ الدفعة الثانية الذي يُقدر بنحو 25 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غربي المطار في الرياض.

وبين البرنامج أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وكانت الدفعة الأولى قد بلغت 25 مليون ريال، ليصل إجمالي ما صرف من إيرادات البرنامج في المشروع إلى 50 مليون ريال.

وأوضح البرنامج في بيان، أن المادة الـ 15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها".

وأكّد البرنامج أن لديه خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، حيث ستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علما بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

وبرنامج "الأراضي البيضاء" يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع نحو 2500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

وأعلنت الوزارة، أمس الأول، تسليم 10294 أرضا مجانية خلال شهر يوليو الماضي للمواطنين الذين تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية من البرنامج.

وأوضحت أن هذه الدفعة تعد من أكبر الدفعات الشهرية التي تم تسليمها للمستفيدين، إذ يسهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الإلكترونية، حيث يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية كافة بدءا من التقديم حتى توقيع العقد إلكترونيا.

وشمل التسليم 197 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، إضافة إلى 2740 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و214 مواطنا تم تسليمهم في منطقة الجوف، و964 مواطنا تسلموا أراضيهم المجانية في منطقة المدينة المنورة، وفي منطقة عسير تم تسليم 4065 أرضا، بينما تسلم 1292 مواطنا أراضي مجانية في منطقة نجران.

كما سلم البرنامج 509 أراض سكنية في منطقة جازان، كذلك تسلم 13 مواطنا في منطقة الباحة أراضي مجانية، و60 مواطنا في حائل، أما منطقة القصيم فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 121 أرضا.