تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع اتجاه المستثمرين نحو أصول أعلى مخاطرة في أعقاب إعلان الصين إصلاح نظام الفائدة المصرفية واحتمالات سماح الحكومة الألمانية بوجود نسبة عجز في ميزانيتها لمواجهة احتمالات ركود الاقتصاد الألماني. وانخفض سعر الذهب بمقدار 12 دولارًا ما نسبته 8ر0 في المئة، ليصل سعره عند 60ر1511 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، فيما تراجع سعر الفضة بمقدار 182ر0 دولار ليصل سعره إلى 940ر16 دولارًا للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0065ر0 دولار ليصل سعره إلى 6015ر2 دولار للرطل تسليم سبتمبر الماضي.