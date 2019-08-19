النفط يصعد 1.1 % .. والبحث عن مؤشرات على تراجع التوترات التجارية

ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم بينما يبحث المتعاملون عن أي مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الصين وأمريكا. لكن تقريرا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أثار مخاوف بشأن نمو الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتا أو نحو 1.1% إلى 59.28 دولار للبرميل.

وارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 1% إلى 55.42 دولار للبرميل. من ناحية أخرى قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن ممثلي الشؤون التجارية في أمريكا والصين سيجرون محادثات في غضون 10 أيام وإنه "إذا نجحت هذه الاجتماعات .. نعتزم دعوة (ممثلي) الصين للحضور إلى أمريكا "لدعم إحراز تقدم في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب التجارية التي باتت تشكل خطرا محتملا على النمو الاقتصادي العالمي.