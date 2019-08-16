المؤشر نيكي ينخفض 0.40% في بداية التعاملات بطوكيو

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وتراجع نيكي 0.40 في المئة ليصل إلى 20323.97 نقطة، بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41 في المئة مسجلا 1477.83 نقطة.
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