أسهم الخليج تنخفض وسط تصاعد المخاوف من تباطؤ عالمي

تراجعت بورصات الخليج اليوم الخميس مع تأجيج بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين وأوروبا وانعكاس منحنى عوائد السندات الأمريكية المخاوف من أن الاقتصاد العالمي يتجه صوب الركود.

وتباطأ الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو التسع عشرة 0.2 بالمئة في الربع الثاني من 0.4 بالمئة في الربع الأول، بينما دفعت الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة نمو الناتج الصناعي الصيني للانخفاض إلى أدنى مستوى في أكثر من 17 عاما.

وفيما يعزز التباطؤ العالمي الذي يلوح في الأفق، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل عن عوائد السندات القصيرة الأجل، وهو ما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يشير إلى ركود.

ودفعت المخاوف المتصاعدة أيضا أسعار النفط لأن تفقد ثلاثة في المئة أخرى من قيمتها، موسعة خسائر الجلسة السابقة التي بلغت ثلاثة في المئة أيضا.

وفي البورصة المصرية، أغلق المؤشر إي جي إكس 30 منخفضا 1.7 في المئة منهيا أربعة أيام من المكاسب. وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في الجلستين السابقتين بفضل أنباء عن تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أعوام.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي اثنين بالمئة ونزل سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) 3.1 في المئة. ورفعت الشركة التي تحتكر صناعة السجائر في مصر أسعار بعض أصناف السجائر بما يتراوح بين 4.5 وستة بالمئة. وعزت الشركة تلك الخطوة إلى ارتفاع تكاليف العمالة.

وفي دبي، تراجع مؤشر البورصة 1.3 بالمئة بقيادة أسهم الشركات العقارية. وانخفض سهم إعمار العقارية، أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في البورصة، 1.9 في المئة بينما هبط سهم دماك العقارية 3.2 في المئة. وأعلنت الشركتان هذا الشهر عن انخفاض صافي ربح الربع الثاني بفعل تراجع سوق العقارات في الإمارة.

وهبط سوق العقارات السكنية في دبي الذي يعاني وفرة في المعروض بما لا يقل عن 25 في المئة منذ منتصف 2014. ولا يظهر أي علامات على التعافي.

وهبط مؤشر سوق الأسهم القطرية 2.4 بالمئة، لكنه عوض بعض الخسائر ليغلق منخفضا 0.6 في المئة.

وتراجع سهم قطر للتأمين ثلاثة بالمئة وسهم فودافون قطر 4.6 في المئة.

وفي أبوظبي، أغلق مؤشر البورصة دون تغير بعد أن غطت مكاسب نسبتها 1.1 في المئة لأسهم بنك أبوظبي الأول على خسائر للقطاع العقاري.

ولا تزال البورصتان السعودية والعمانية مغلقتين في عطلة عيد الأضحى وستستأنفان التداول يوم الأحد المقبل.



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- أبوظبي.. استقر المؤشر عند 5055 نقطة.

- دبي.. هبط المؤشر 1.3 بالمئة إلى 2796 نقطة.

- قطر.. تراجع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 9622 نقطة.

- مصر.. نزل المؤشر 1.7 بالمئة إلى 14295 نقطة.

- البحرين.. انخفض المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1535 نقطة.

- الكويت.. انخفض المؤشر 0.8 بالمئة إلى 6685 نقطة.