"جازبروم": إنتاج حقل بدرة النفطي في العراق 1.8 مليون طن

قالت جازبروم نفط، ذراع إنتاج النفط التابعة لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، اليوم إن حقل بدرة النفطي بالعراق أنتج 1.8 مليون طن من النفط منذ بداية 2019.

وتملك جازبروم حصة 30 بالمئة من المشروع الذي تقوم بتشغيله. وتسيطر شركة الاستكشافات النفطية العراقية على 25 بالمئة وتملك كوجاس الكورية الجنوبية 22.5 بالمئة فيما تملك بتروناس الماليزية 15 بالمئة وتباو التركية 7.5 بالمئة.