الطلب على البنزين في أمريكا يرتفع إلى مستوى قياسي عند 9.9 مليون برميل يوميا

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة قفز بمقدار 281 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي بلغ 9.93 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

ومن ناحية أخرى أشارت البيانات إلى أن مخزونات النفط الخام في الغرب الأوسط الأمريكي هبطت الأسبوع الماضي 3.3 مليون برميل إلى 132.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أواخر يناير.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 944 الف برميل إلى 47.2 مليون برميل وهو أعلى مستوى لها منذ مارس 2018.