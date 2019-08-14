بورصة مصر تعزز مكاسبها بعد بيانات التضخم ومخاوف الركود تدفع أسواق الخليج للتراجع

سجلت الأسهم القيادية في البورصة المصرية أفضل أداء في حوالي ثلاثة أشهر ونصف الشهر اليوم الأربعاء، موسعة مكاسب الجلسة السابقة بدعم من بيانات أفضل من المتوقع للتضخم لشهر يوليو تموز.

واستأنفت معظم أسواق الخليج العمل اليوم الأربعاء بعد عطلة عيد الأضحى التي استمرت ثلاثة أيام، في حين من المقرر أن تستأنف بورصتا السعودية وسلطنة عمان التداول يوم الأحد.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية 2.5 بالمئة إلى 14541 نقطة وهو مستوى لم يصل إليه منذ الخامس من مايو أيار. وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 2.8 بالمئة، بينما قفز سهم السويدي إليكتريك 8.1 في المئة.

وقالت مصر يوم الخميس إن معدل التضخم الأساسي هبط إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أعوام متراجعا إلى 8.7 بالمئة في يوليو تموز ومخالفا توقعات المحللين لأنه جاء في أعقاب جولة جديدة من خفض الدعم للوقود أدت إلى ارتفاع أسعاره محليا بنسبة تراوحت بين 16 و30 بالمئة.

وتتيح بيانات التضخم مجالا كافيا للبنك المركزي المصري للشروع في تيسير نقدي. وفي الشهر الماضي أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة الأساسية مستقرة عند 15.75 بالمئة و16.75 بالمئة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب.

لكن في الخليج، ارتدت أسواق رئيسية ارتدت عن مكاسب‭‭‬‬ حققتها في وقت سابق بعدما تراجع التفاؤل بقرار إرجاء واشنطن فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية، مفسحا المجال أمام المخاوف من اتجاه الاقتصاد العالمي نحو الركود في أعقاب تراجع الصادرات الألمانية وتباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في الصين.

وتعثر أداء الاقتصاد الصيني بوتيرة فاقت التوقعات كثيرا في يوليو تموز، مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى في أكثر من 17 عاما، في ظل تأثير متزايد للحرب التجارية المتصاعدة بين بكين وواشنطن على الشركات والمستهلكين.

وانخفض مؤشر البورصة القطرية 1.6 بالمئة إلى 9676 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 26 أغسطس آب 2018. كما هبط سهم صناعات قطر 3.9 في المئة وسهم بنك قطر الوطني 2.9 بالمئة.

وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.9 بالمئة مع هبوط سهم بنك الخليج الأول 0.9 بالمئة وسهم الواحة كابيتال 6.9 بالمئة‭‭ ‬‬بعد أن تحولت الشركة إلى خسارة في الربع الثاني.

وانخفض مؤشر بورصة دبي 0.2 بالمئة مع هبوط كل من السهم القيادي إعمار العقارية وسهم بنك دبي الإسلامي 0.6 في المئة.



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.9 بالمئة إلى 5054 نقطة.

- دبي.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 2832 نقطة.

- قطر.. هبط المؤشر 1.6 بالمئة إلى 9676 نقطة.

- مصر.. صعد المؤشر 2.5 بالمئة إلى 14541 نقطة.

- البحرين.. نزل المؤشر 0.3 بالمئة عند 1540 نقطة.

- الكويت.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 6742 نقطة.