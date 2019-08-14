"كوفبيك" تعرض شحنة غاز مسال من محطة ويتستون الأسترالية

قال مصدران اليوم إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) عرضت شحنة فورية من الغاز الطبيعي المسال للتحميل من أستراليا في سبتمبر.

وأضافا أن الشحنة معروضة على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) من محطة ويتستون في أستراليا في أواخر سبتمبر.

وقال أحد المصدرين إن العطاء سيُغلق في 13 أغسطس على أن تظل العروض صالحة حتى 15 أغسطس.

وكوفبيك هي ذراع التنقيب الخارجية للكويت، وأحد المساهمين في مشروع ويتستون للغاز المسال الذي تشغله شركة شيفرون.