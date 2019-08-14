لوشيسكو: هجومنا لم يكن مرضيا

اعترف الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، بأنه ليس سعيدا من الأداء على الرغم من التأهل على حساب الأهلي، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، رغم الخسارة بهدف، وقال: "الجانب الهجومي ليس مرضيا، لكن التنظيم الدفاعي جيد، خرجنا بما نريد بالعبور إلى المرحلة التالية، كنا نستحق التعادل على أقل تقدير بيد أن الفرص أهدرت، محمد البريك، لاعب مؤثر، لكننا نمتلك خيارات تختلف من مباراة إلى الأخرى".

وقال: "سلمان الفرج، تحمل أعباء كبيرة في لقاء الأهلي، أظهر قيمته ونجوميته الكبيرة، الأهلي لعب بمغامرة أكبر وهذا طبيعي بعد خسارته في ملعبه ذهابا"، منوها إلى أنه لا يزال هناك بعض الوقت للتعاقدات الجديدة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية. في المقابل، قال الكرواتي برانكو، مدرب الأهلي "حاولنا أن نحقق عودة مفاجئة أمام الهلال، ولو نجحنا في تسجيل الهدف الثاني لتغيّر مسار المقابلة بشكل كبير، لكن على الرغم من ذلك فإن الانتصار سيكون له فوائد لفريقنا مع انطلاقة الدوري السعودي للمحترفين"، مشددا على أن السوري عمر السومة، "لم يكن جاهزا ما أدى لتأخير إقحامه في الملعب، في المجمل فقد ظلم الطرفان في توقيت المواجهة بسبب الأجواء وظروف الأجهزة الفنية الجديدة"، مختتما "الهلال يعد المرشح الأول للوصول إلى نهائي القارة، إنه أفضل من السد القطري".