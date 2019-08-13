عجز الميزانية الأمريكية يقترب من تريليون دولار

رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- 24 % من المنشآت الغذائية مهددة بالإغلاق أو الإيقاف
- قرية بولندية لم تشهد ولادة ذكور منذ 10 سنوات تحيّر العلماء
- انتهى عصر تكديس الثروات
- أثرى 10 أشخاص في العالم.. مؤسس أمازون يتصدر بـ 150 مليار دولار
- وزير الداخلية يثمن عمل رجال الأمن المشاركين في مهمة الحج
- كيف تتجنب الوقوع بفخ "التذاكر المخفضة" وتسافر من دون مشاكل؟
- طفرة ترمب.. نقلة حقيقية أم خطوة لإثارة الإعجاب؟
- خوفا من «بريكست».. البريطانيون يكدسون بضائع في منازلهم بنحو 4 مليارات استرليني
- دراسة تحذر من "آثار مدمرة" للسمنة
- المراجعة الدورية وربط أسعار البنزين والمنتجات النفطية بأسعار التصدير
أضف تعليق