واصلت بورصة بوينس ايرس انهيارها الاثنين حيث تراجعت بنسبة 30% بعد الهزيمة المدوية للرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري أمام ألبرتو فرنانديز في الانتخابات التمهيدية.
وواصل مؤشر "ميرفال" انخفاضه بعد أن هبط عند الافتتاح بنسبة 10%، بعد النتائج الضعيفة التي حققها ماكري الذي يتبنى سياسات داعمة للشركات.
وتعتبر الانتخابات التمهيدية تدريبا عاما على الانتخابات الرئاسية التي ستجري في أكتوبر حيث ينوي الترشح لولاية رئاسية جديدة.
انهيار بورصة الأرجنتين بعد تراجعها بنسبة 30% بسبب هزيمة ماكري
واصلت بورصة بوينس ايرس انهيارها الاثنين حيث تراجعت بنسبة 30% بعد الهزيمة المدوية للرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري أمام ألبرتو فرنانديز في الانتخابات التمهيدية.
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