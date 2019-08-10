وزارة النفط العراقية تنفي استبعاد إكسون موبيل من مشروع جنوب العراق

قالت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إنها لا تزال مستمرة في المحادثات مع شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة بشأن اتفاق ضخم لتحسين البنية التحتية النفطية لجنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة أن اتفاقها مع شركتي بي.بي البريطانية وإيني الإيطالية يتعلق بتجهيز مواد لأنبوبين نفطيين بحريين لغرض تأهليهما لضمان نقل النفط الخام وتصديره عبر منظومة التصدير الجنوبية ولا يمثل جزءا من مشروع جنوب العراق التي تبلغ تكلفته 53 مليار دولار لمدة 30 عاما.

وقالت الوزارة إن عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع إكسون لا يعني انتهاء المفاوضات أو اقصاء إكسون من المشروع.