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أخبار الشركات- محلية

"السعودي للاستثمار" يخسر 284 مليون ريال خلال الربع الثاني

"الاقتصادية" من الرياض

سجل البنك السعودي للاستثمار خسائر بـ 284.7 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل ربحية بـ 336.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

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