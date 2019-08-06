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الطاقة- النفط

إدارة الطاقة تخفض توقعاتها قليلا لنمو إنتاج الخام الأمريكي في 2019

رويترز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي 1.28 مليون برميل يوميا إلى 12.27 مليون برميل يوميا هذا العام، لتخفض قليلا تقديراتها لمعدل النمو السنوي من 1.40 مليون برميل في توقعات الشهر الماضي.
ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الإنتاج في 2020 إلى 990 ألف برميل يوميا من 900 ألف برميل يوميا في السابق.

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