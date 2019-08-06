إدارة الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها لنمو الطلب النفطي العالمي في 2019

خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بمقدار 70 ألف برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا.

وفي تقديراتها الشهرية، رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب النفطي في 2020 بمقدار 30 ألف برميل يوميا إلى 1.43 مليون برميل يوميا.