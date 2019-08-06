جولدمان ساكس يخفض توقعاته لنمو النفط الأمريكي في 2020

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته للعام الحالي لنمو النفط الأمريكي عند 1.3 مليون برميل يوميا لكنه يخفض توقعاته للنمو على أساس سنوي في عام 2020 إلى 1.1 مليون برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا.

وخفض توقعات نمو النفط الأمريكي على أساس سنوي في العام المقبل بسبب بطء النشاط المتوقع بين الشركات الخاصة وتباطؤ الزخم في شركات التنقيب والإنتاج.