دبي : انخفاض أسعار العقارات السكنية الفاخرة 1.9% خلال النصف الأول

قالت سافيلز للاستشارات العقارية إن أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي انخفضت 1.9% في النصف الأول من العام بسبب فائض المعروض. ويشهد سوق العقارات في دبي انكماشا مطردا منذ منتصف 2014 بسبب فتور إقبال المستثمرين الأجانب. وقالت سافيلز اليوم إن أسعار سوق العقارات الفاخرة انخفضت 19.8% على مدى السنوات الخمس الفائتة لتصل إلى 600 دولار للقدم المربعة "بسبب ارتفاع مستويات مخزون الإنشاءات الجديدة وحالة الضبابية الاقتصادية عالميا".

وتقوم سافيلز وفقا لموقعها الالكتروني، بتعريف العقارات الفاخرة بأنها الـ 5% من العقارات الأعلى سعرا في السوق. ويقول محللون إن السوق في المجمل تراجعت بمقدار الربع على الأقل منذ منتصف 2014. وهوت أرباح شركة إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقارية مدرجة في دبي، بنسبة 7.4% في الربع الثاني.