أرباح "إعمار" العقارية تنخفض 7.4 % في الربع الثاني

انخفضت أرباح شركة إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري مدرج في دبي، 7.4 بالمئة في الربع الثاني من العام مع استمرار تراجع سوق العقارات في المركز المالي بالشرق الأوسط.

وتراجعت سوق العقارات السكنية في دبي التي تشهد فائضا في المعروض بمقدار الربع على الأقل منذ منتصف عام 2014 ولم تبد مؤشرا على التعافي.

وحققت إعمار أرباحا صافية تبلغ 1.37 مليار درهم (373 مليون دولار) في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى بيان للبورصة أصدرته الشركة اليوم الأحد مقارنة بتحقيقها 1.48 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2018.

وقدرت إي.إف.جي هيرميس أن إعمار ستجني ربحا صافيا يبلغ 1.55 مليار درهم.

وأشارت حسابات رويترز إلى أن إيرادات الربع الثاني انكمشت 3.6 بالمئة إلى 5.68 مليار درهم.

وقالت إعمار العقارية، التي تولت مشروع برج خليفة أعلى برج في العالم، إن أرباحها النصف سنوية انخفضت أربعة بالمئة إلى 3.1 مليار درهم كما تراجعت الإيرادات النصف سنوية أربعة بالمئة إلى 11.57 مليار درهم.

وارتفعت المبيعات النصف سنوية 52 بالمئة إلى 9.4 مليار درهم.

ولم توضح إعمار طبيعة هذه المبيعات لكن أعمال الشركة تتعلق إلى حد بعيد بمبيعات العقارات السكنية.

وبلغت القيمة الإجمالية لمشاريع إعمار المعدة للبيع 49.2 مليار درهم حتى 30 يونيو حزيران وقالت الشركة إنه سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة.

