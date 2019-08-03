روسيا : ملتزمون باتفاق أوبك حول إنتاج النفط في أغسطس

قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم السبت إن إنتاج النفط الروسي في يوليو تموز يتماشى مع اتفاق منظمة أوبك مضيفة أن موسكو تعتزم الالتزام بالترتيبات في أغسطس آب.
وأضافت الوزارة أن إنتاج روسيا في يوليو تموز تراجع 290 ألف برميل يوميا مقارنة بأكتوبر تشرين الأول 2018 وهو التاريخ المرجعي في الاتفاق بين أوبك وحلفائها الخاص بخفض الامدادات.
الطاقة- النفط
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