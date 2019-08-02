إنتاج روسيا اليومي من النفط يتراجع قليلا في يوليو

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الجمعة أن إنتاج البلاد من النفط بلغ 11.148 مليون برميل يوميا في يوليو ، مقارنة مع 11.155 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران.

وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 47.149 مليون طن مقارنة مع 45.653 مليون في يونيو حزيران.

وبلغ إنتاج الغاز 54.66 مليار متر مكعب في الشهر الماضي، أو ما يعادل 1.76 مليار متر مكعب يوميا، مقارنة مع 54.38 مليار متر مكعب في يونيو .

وأشارت البيانات إلى أن صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب بلغت 4.609 مليون برميل يوميا في يوليو .

