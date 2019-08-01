النفط يغلق منخفضا 7% بعد إعلان ترمب عن رسوم جمركية إضافية على واردات من الصين

هوت أسعار النفط بأكثر من 7 في المئة اليوم الخميس إلى أدنى مستوياتها في حوالي سبعة أسابيع بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول سبتمبر أيلول.

وأثارت الحرب التجارية التي تدور رحاها منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم مخاوف بشأن الطلب على النفط.

وأنهت عقود خام برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 4.55 دولار، أو 6.99 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 60.50 دولار للبرميل بعد أن سجلت عند أدنى مستوى لها في الجلسة 60.02 دولار وهو أدنى مستوى منذ الثالث عشر من يونيو حزيران.

والخسارة التي مني بها خام القياس العالمي اليوم هى أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ فبراير شباط 2016.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 4.63 دولار، أو 7.9 بالمئة، عند 53.95 دولار للبرميل بعد أن هوت في وقت سابق من الجلسة إلى 53.59 دولار وهو أدنى مستوى منذ التاسع عشر من يونيو حزيران ومسجلة أكبر انخفاض من حيث النسبة المئوية منذ فبراير شباط 2015.

وبدأ أول هبوط لأسعار النفط في ستة أيام بعدما أحبط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) آمال البدء في سلسلة من تخفيضات الفائدة.

وجاء على الرغم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وتراجع إنتاج الخام بين الدول الأعضاء في أوبك إضافة إلى انخفاض الصادرات الليبية، وهي من العوامل التي تدفع السوق للارتفاع في العادة. لكن الإنتاج الأمريكي ارتفع في سوق لا تزال تشهد وفرة في المعروض.