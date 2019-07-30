"أير فرانس" تشتري 60 طائرة من "أيرباص"

طلبت مجموعة الطيران الفرنسية الهولندية "أير فرانس-كيه.إل.إم" شراء طائرات ذات جسم ضيق من شركة "أيرباص" الأوروبية بقيمة 5.5 مليار دولار، في الوقت الذي أعلنت فيه اعتزامها وقف تشغيل الطائرات العملاقة أيرباص "أيه 380" في إطار خطة الرئيس التنفيذي "بن سميث" لإعادة هيكلة أسطول الشركة الجوي بهدف خفض النفقات وزيادة هامش الأرباح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للمجموعة القول إن الفرع الفرنسي لها "أير فرانس" سيشتري 60 طائرة من طراز "أيه 220" من أيرباص مع إمكانية شراء 30 طائرة أخرى بنفس الشروط، لتكون واحدة من أكبر الطلبيات على برنامج تطوير هذا الطراز الذي بدأت "أيرباص" تطويره بعد أن اشترته من شركة صناعة الطائرات الكندية "بومبارداير" في العام الماضي. في الوقت نفسه فإن "أيرباص" قررت في العام الماضي وقف إنتاج الطائرة العملاقة ذات الطابقين "أيه 380" بحلول 2022 في ظل تراجع الطلب عليها.

وقال "سميث" في البيان إن هذه الصفقة تمثل "الخطوة التالية المهمة في إصلاح أيرفرانس. وهذا التطوير في أسطول أير فرانس، يؤكد إصرار المجموعة على الاحتفاظ بالريادة في سوق الطيران الأوروبية"، مشيدا بالطائرة "أيه 220" بسبب أدائها والراحة التي توفرها للركاب.

يذكر أن "بن سميث" تولى رئاسة "أير فرانس-كيه.إل.إم" في سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك، يركز اهتمامه على احتياجات الأسطول الجوي للشركة والتي تعرضت للإهمال بسبب الاضطرابات العمالية في الشركة.

في الوقت نفسه تراهن إدارة الشركة على الطائرات الجيدة الأقل استهلاكا للوقود لخفض نفقات التشغيل، حيث يحاول الرئيس التنفيذي الكندي الجنسية إعادة صياغة نموذج عمل قطاع الرحلات قصيرة المدى للمجموعة لمواجهة منافسة الشركات الأخرى وشركات الطيران منخفض التكاليف مثل "ريان أير" الأيرلندية.

ومن المقرر أن تحل طائرات "أيه 220" محل 51 طائرة من طراز أيرباص "أيه 318" و"أيه319" والتي وصل متوسط عمرها منذ دخولها الخدمة في أسطول الشركة الفرنية إلى 17 عاما تقريبا. وتعمل هذه الطائرات بشكل خاص على خطوط "أير فرانس" داخل أوروبا وداخل فرنسا. وسيبدأ تسليم الطائرات الجديدة في سبتمبر .2021