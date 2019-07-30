مجموعة "سيتي جروب" المصرفية تشطب مئات الوظائف

تعتزم مجموعة "سيتي جروب" المصرفية الأمريكية شطب مئات الوظائف في مختلف قطاعات تداول الأسهم والخدمات ذات العائد الثابت خلال العام الحالي، وذلك بعد تراجع عائد نشاط تداول الأوراق المالية لدى البنوك الأمريكية الكبرى خلال النصف الأول من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عشر سنوات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان المجموعة المصرفية ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7% بفضل زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق، مقابل ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وزادت إيرادات "سيتي جروب" خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2% سنويا بما يعكس زيادة الإيرادات في قطاع خدمات التجزئة المصرفية العالمية.

بلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الثاني 4.8 مليار دولار مقابل 4.49 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في حين زادت الإيرادات بنسبة 2ر% إلى 76ر18 مليار دولار، مقابل 47ر18 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي.

