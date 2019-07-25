"بترورابغ": بدء اختبار الموثوقية للمقرضين الخاص بمرافق مشروع رابغ المرحلة الـثانية

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بتـرورابغ) للمساهمين ، عن بدء اختبار الموثوقية للمقرضين الخاص بمرافق مشروع رابغ (المرحلة الثانية)، والذي سيبدأ بتاريخ 29 ذو القعدة 1440هـ، الموافق 1 أغسطس 2019م. ويهدف اختبار الموثوقية للمقرضين إلى إثبات قدرة مشروع رابغ (المرحلة الثانية) على العمل بمعدلات عالية وعلى مستوى إنتاج متواصل بنسبة لا تقل عن 80%، ولفترة ممتدة من الزمن تستمر لحوالي (90) يوماً متصلة.

ويجدر التنويه إلى أن التكلفة المالية لاختبار الموثوقية للمقرضين هي من ضمن الميزانية المرصودة سلفاً لمشروع رابغ (المرحلة الثانية). وسوف تعلن الشركة عن أي تطورات لاحقة في حينها.