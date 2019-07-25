الأسهم السعودية .. انحسار ضغوط البيع يمهد لعودة المسار التصاعدي للسوق

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الخامسة لتغلق عند 8785 نقطة فاقدة عشر نقاط بنسبة 0.12 في المائة، بينما مؤشر "إم تي 30" تراجع بنسبة 0.05 في المائة بنحو 0.67 نقطة ليغلق عند 1280 نقطة. وأظهرت السوق تماسكا في جلسة الأمس مع انخفاض كبير في وتيرة التراجع، فسجلت أدنى نسبة تراجع خلال سلسلة التراجع الحالية، وشهدت تداولات إيجابية أثناء الجلسة واستطاعت العودة فوق 8800 نقطة، إلا أنها خسرتها في نهاية الجلسة، وتلك إشارة فنية جيدة تحتاج إلى تأكيد في جلسة اليوم واستقرار السوق فوق مستويات 8800 نقطة في نهاية التداولات، لتعيد السوق إلى المسار التصاعدي، حيث استمرار التداول دون مستويات الدعم 8800 نقطة يعرض السوق لضغوط بيعية حتى مستويات 8450 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر جلسة الأمس عند 8796 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8838 نقطة، رابحا 0.48 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8763 نقطة فاقدا 0.37 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8785 نقطة فاقدا عشر نقاط بنسبة 0.11 في المائة. وارتفعت قيم التداول 3 في المائة بنحو 88 مليون ريال لتصل إلى 2.5 مليار ريال، بمعدل 31 ألف ريال للصفقة. وزادت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو 1.8 مليون سهم متداول لتصل إلى 90 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 0.16 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 11 في المائة بنحو عشرة آلاف صفقة لتصل إلى 83 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية، حيث تصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 1.95 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.92 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.76 في المائة. وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 1.92 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 1.51 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1.05 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 41 في المائة بقيمة 1 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 21 في المائة بقيمة 549 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 197 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر سهم "أسمنت أم القرى" الأسهم ارتفاعا بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 16.12 ريال، يليه "أسمنت المدينة" بنسبة 3.69 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي ريت" بنسبة 3.29 في المائة ليغلق عند 9.10 ريال. وتصدر المتراجعة "مجموعة السريع" بالنسبة القصوى ليغلق عند 8.19 ريال، يليه "المصافي" بنسبة 6.17 في المائة ليغلق عند 38 ريالا، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 4.23 في المائة ليغلق عند 52.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 426 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 207 ملايين ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 180 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية