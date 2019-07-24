أدنوك الإماراتية وبرتامينا الإندونيسية توقعان اتفاقا للنفط والغاز

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في بيان إنها وقعت اتفاقا مع شركة الطاقة الإندونيسية بي.تي برتامينا المملوكة للدولة اليوم الأربعاء للتعاون في مجال النفط والغاز في كلا البلدين وعلى الصعيد العالمي.

جرى توقيع اتفاق الإطار الاستراتيجي الشامل على هامش زيارة رسمية من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لإندونيسيا.

وتتضمن المشروعات قيد الدراسة المشاركة في أنشطة المنبع بقطاع النفط والغاز في الإمارات العربية المتحدة وكذلك فرص التكرير والبتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال ووقود الطائرات وبيع الوقود بالتجزئة في إندونيسيا.

كما سيستكشف الجانبان التعاون في مجالات النقل والتجارة والتخزين بالإمارات العربية المتحدة.