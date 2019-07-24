الذهب يرتفع بفعل توترات الشرق الأوسط وصعود الدولار يحد من المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ما دفع المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل ارتفاع الدولار وتقدم محتمل في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1420.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:55 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أقل مستوى له منذ 17 يوليو تموز عند 1413.80 دولار في الجلسة السابقة.
واستقر سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1420.80 دولار للأوقية.
وقالت مارجريت يانج يان محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس "لدينا توترات جيوسياسية في إيران، كما نظل في غاية الحذر والريبة إزاء مفاوضات التجارة (الأمريكية الصينية) المتوقع أن تبدأ يوم الاثنين المقبل نظرا لأن الكثير من الأمور لم تُحل بين البلدين".
وتابعت "على الجانب الأخر، يصعد مؤشر الدولار مما يؤثر سلبا على أسعار الذهب".
وعزز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات منافسة، مكاسبه ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، مما يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 16.48 دولار للأوقية.
وكسب البلاتين 0.6 بالمئة ليصل إلى 859 دولارا للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1523 دولارا.
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