المستثمرات في الأسهم السعودية يتجاوزن المليون .. يتفوقن على المستثمرين في نسبة النمو

ارتفع عدد المستثمرات في سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.4 في المائة بنهاية الربع الثاني 2019، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل الذكور نموا بنسبة 1 في المائة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات موقع شركة السوق المالية "تداول" وهيئة السوق المالية، بلغ عدد المستثمرين الأفراد بنهاية الربع الثاني 2019 نحو 4.72 مليون مستثمر مقارنة بـ 4.67 مليون مستثمر بنهاية الفترة ذاتها من 2018، بنمو 1.1 في المائة بما يعادل 51.95 ألف مستثمر.

ويشكل الذكور النسبة الأعلى من مجموع عدد المستثمرين الأفراد بنهاية الربع الثاني، وذلك بنسبة 78.8 في المائة، فيما شكل عدد الإناث 21.2 في المائة متجاوزا المليون مستثمرة.



ملكية الأفراد

فيما يتعلق بملكية الأفراد (السعوديين والخليجيين)، بلغت بنهاية الفترة نفسها نحو 526.68 مليار ريال، 523.75 مليار ريال للسعوديين و2.93 مليار ريال للخليجيين.

وتشكل حصة الأفراد (السعوديين والخليجيين) نحو 25.3 في المائة من القيمة السوقية للسوق كاملة البالغة نحو 2.081 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني.

ويبلغ متوسط حصة الفرد من القيمة السوقية للأسهم التي يملكها الأفراد بنهاية الربع الثاني 2019 نحو 111.52 ألف ريال، مقارنة بـ 110.54 ألف ريال بنهاية الربع الثاني 2018، مسجلة نموا نسبته 0.9 في المائة بما يعادل 986 ريالا لكل فرد.



تراجع المحافظ

وفيما يتعلق بمحافظ الأفراد، بلغ عددها نحو 9.11 مليون محفظة مقارنة بـ 9.63 مليون محفظة بنهاية الربع الثاني 2018، مسجلة تراجعا بنسبة 5.3 في المائة بما يعادل 514.94 ألف محفظة.

وعند قياس المحافظ إلى عدد الأفراد المستثمرين في سوق الأسهم، يتضح أن متوسط حصة كل فرد نحو محفظتين لكل فرد (1.93 محفظة)، مقارنة بـ 2.06 محفظة لكل فرد بنهاية الربع الثاني من 2018.

وعند حساب قيمة ما يملكه الأفراد في سوق الأسهم السعودية إلى عدد محافظ الأفراد، يتضح أن متوسط حصة المحفظة الواحدة نحو 57.81 ألف ريال مقارنة بـ 53.64 ألف ريال للفترة المقابلة من العام السابق، محققا نموا قدره 7.8 في المائة بما يعادل نحو 4.173 ألف ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية﻿﻿