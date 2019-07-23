تسعير خام دبي لشهر أكتوبر بخصم 0.25 دولار للبرميل عن الخام العماني

قالت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي اليوم الثلاثاء إن الإمارة حددت السعر الرسمي لخامها بخصم 0.25 دولار للبرميل عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر أكتوبر .

يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم أكتوبر تشرين الأول في نهاية أغسطس آب لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أكتوبر.