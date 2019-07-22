النفط يرتفع وسط زيادة التوترات عقب احتجاز ناقلة في الخليج

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط عقب احتجاز الجيش الإيراني ناقلة بريطانية قبل أيام.
وبحلول الساعة 00:42 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 62.98 دولار للبرميل بعدما لامس 63.47 دولار في وقت سابق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 55.78 دولار.
وتراجع الخام الأمريكي أكثر من سبعة بالمئة وانخفض برنت أكثر من ستة بالمئة الأسبوع الماضي.
وكان الحرس الثوري الإيراني قال إنه احتجز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج بعدما احتجزت قوات بريطانية ناقلة إيرانية في وقت سابق من يوليو مما زاد التوتر في الممر الملاحي الحيوي لشحن الخام.
الطاقة- النفط
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