"بنك البلاد" يوزع 300 مليون ريال أرباحا للمساهمين عن النصف الأول

أعلن بنك البلاد عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2019م، باجمالي المبلغ الموزع 300 مليون ريال، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.4 ريال بعد خصم الزكاة، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4 %.

وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 750,000,000، كما ان تاريخ التوزيع سيكون في 1440-12-7هـ الموافق 8-8-2019م .

وأن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم البنك سيكون بنهاية تداول يوم 22-11-1440هـ الموافق 25-07-2019م والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.