"مصرف الراجحي" يوزع 3.75 مليار ريال أرباحا للمساهمين عن النصف الأول

قرر مجلس إدارة مصرف الراجحي توزيع أرباح نقدية على مساهمي المصرف عن النصف الأول من العام 2019 باجمالي 3,75 مليار ريال، على أن حصة السهم من التوزيع SAR 1.5 after deduction of Zakat، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 15.

وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2,500,000,000 سهم. كما أن تاريخ التوزيع سيكون في 1440/11/29هـ الموافق 2019/08/01م.

وأن تكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 2019/07/24م والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.