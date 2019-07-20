الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها للقاهرة لمدة أسبوع بسبب مخاوف أمنية

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) اليوم السبت تعليق رحلاتها خلال الأيام السبعة القادمة إلى العاصمة المصرية القاهرة بسبب مخاوف أمنية.

وذكرت الشركة في رسالة موجهة إلى المسافرين بثتها على موقعها الإلكترونى أنها اتخذت هذا القرار الجريء بتعليق الرحلات إلى القاهرة "كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم" وذلك عقب مراجعة " للترتيبات الأمنية".

وأضافت الشركة في رسالتها التى ظهرت أيضا على مواقع التواصل الاجتماعى : "نأسف لإبلاغكم بأنه قد تم إلغاء رحلتكم من مطار هيثرو في لندن إلى القاهرة".

وتابعت الشركة قائلة: "نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقمنا بتعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم".

واستطردت الشركة قائلة: " السلامة والأمن لعملائنا ولطاقمنا من أولوياتنا دائمًا، ولن نقوم بتشغيل طائرة أبدًا ما لم يكن ذلك آمنًا".