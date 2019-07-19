مدير وكالة الطاقة : لا نتوقع زيادة كبيرة في أسعار النفط بسبب التخمة

قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم إن الوكالة لا تتوقع ارتفاعا كبيرا لأسعار النفط بسبب تباطؤ الطلب ولأن هناك تخمة في أسواق الخام العالمية. وقال بيرول في تعليقات عامة أدلى لها خلال مؤتمر للطاقة في نيودلهي يستمر يومين "الأسعار تحددها الأسواق .. إذا نظرنا إلى السوق اليوم نرى أن الطلب يتباطأ بشكل كبير". وأبلغ بيرول رويترز في مقابلة أمس أن وكالة الطاقة تقلص توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 إلى 1.1 مليون برميل يوميا وقد تخفضها مجددا إذا اعترى الاقتصاد العالمي وخصوصا الصين المزيد من الضعف.

وفي العام الماضي توقعت وكالة الطاقة أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2019 بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا لكنها خفضت توقعات النمو إلى 1.2 مليون برميل يوميا في يونيو الماضي. وقال بيرول "كميات ضخمة من النفط تأتي من أمريكا نحو 1.8 مليون برميل يوميا علاوة على النفط من العراق والبرازيل وليبيا". وقال إنه في ظل أوضاع عادية فإنه لا يتوقع زيادة كبيرة في أسعار النفط الخام. لكن بيرول حذر من أن التوترات السياسية الخطيرة يمكن أن تؤثر على آليات السوق. وارتفعت أسعار النفط نحو 2% اليوم بعد أن دمرت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز.