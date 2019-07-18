إنتاج النفط الأمريكي من خليج المكسيك ما زال منخفضا 19% بعد العاصفة باري

قالت الحكومة الأمريكية اليوم إن انتاج كل من النفط الخام والغاز الطبيعي من المنصات البحرية في خليج المكسيك ما زال منخفضا بنسبة 19 في المئة في أعقاب العاصفة المدارية باري.

وقال مكتب السلامة وحماية البيئة إن ذلك يعادل 335 ألف برميل يوميا من النفط الخام و519 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا من مناطق انتاج النفط والغاز الطبيعي الأمريكي في شمال خليج المكسيك بعد خمسة أيام من وصول باري إلى اليابسة على ساحل لويزيانا.

وأضاف أن 60 منصة انتاج بحرية، أو 9 بالمئة من اجمالي عدد المنصات، مازالت متوقفة عن العمل بعد مرور العاصفة.