نوفاك: إنتاج روسيا النفطي عند مستويات تتماشى مع اتفاق أوبك

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن إنتاج النفط الروسي بلغ مستويات متفقا عليها بين أوبك ومصدري الخام غير الأعضاء بالمنظمة، وإن إنتاج البلاد في الأسبوعين الأخيرين من يوليو سيرتفع بالمقارنة مع أول أسبوعين.
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الطاقة- النفط
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